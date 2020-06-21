Fenerbahçe'de Serdar Aziz belirsizliği

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.



Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan ve yerini Jailson'a bırakan Serdar Aziz, kadroya alındı ancak oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.



Emre Belözoğlu cezalı



Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak.



Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.



3 oyuncu ceza sınırında



Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.



