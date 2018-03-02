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Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi onrası flaş gelişme yaşandı! Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, affedildi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi
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02 Mart 2018 12:20
Beşiktaş ile oynadığı ikinci derbinin ardından Akhisasspro karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, affedildi.

Milli futbolcu antrenmana çıkmak üzere Samandıra'ya geldi. Aykut Kocaman'ın af kararıyla birlikte Ozan Tufan sabah antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

Transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamayan ve Dereağzı'nda tek başına çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan teknik heyetten haber bekliyordu. Yeniden A Takım ile çalışmak isteyen genç futbolcu teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşerek, bu isteğini iletmişti. Kocaman, Ozan Tufan'ın talebini geri çevirmedi ve 22 yaşındaki futbolcuyu affetti.

Teknik direktör Aykut Kocaman, devre arasında Antalya'da yapılan kampta Ozan Tufan ile ilgili, "İkinci yarıda takımı götürmek istediğim yerde Ozan ile bunu yapabilme ihtimalimin olmadığını gördüm. Dolayısıyla böyle karar verdik. Bu, oyuncuyu kötülemek, karalamak değil, Fenerbahçe'nin menfaatlerinde bir karar oldu. Böyle bir karar vererek, oyuncunun da işi uzatmadan kendisiyle ilgili bir karar almasına yardımcı olmak istedim. Oyun anlamında Ozan'dan çok daha fazla faydalanma ihtimalimin olmadığını gördüm." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında, 4 Mart Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı. Dün akşam Kupadaki Beşiktaş maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 ayrı grup halinde gerçekleştirdikleri 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü.
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Fenerbahçe'de affedilen Ozan Tufan takımla çalıştı!


FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

"Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda, futbolcumuz Ozan Tufan'ın Profesyonel A Takımımızla yeniden çalışması konusu yönetim kurulumuzun gündemine gelmiştir. Yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda Ozan Tufan A Takımımızla çalışmalara başlamıştır"



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