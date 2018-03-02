Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında, 4 Mart Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı. Dün akşam Kupadaki Beşiktaş maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 ayrı grup halinde gerçekleştirdikleri 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. 1 / 18 Fenerbahçe'de affedilen Ozan Tufan takımla çalıştı!

"Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda, futbolcumuz Ozan Tufan'ın Profesyonel A Takımımızla yeniden çalışması konusu yönetim kurulumuzun gündemine gelmiştir. Yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda Ozan Tufan A Takımımızla çalışmalara başlamıştır"

Teknik direktör Aykut Kocaman, devre arasında Antalya'da yapılan kampta Ozan Tufan ile ilgili, "İkinci yarıda takımı götürmek istediğim yerde Ozan ile bunu yapabilme ihtimalimin olmadığını gördüm. Dolayısıyla böyle karar verdik. Bu, oyuncuyu kötülemek, karalamak değil, Fenerbahçe'nin menfaatlerinde bir karar oldu. Böyle bir karar vererek, oyuncunun da işi uzatmadan kendisiyle ilgili bir karar almasına yardımcı olmak istedim. Oyun anlamında Ozan'dan çok daha fazla faydalanma ihtimalimin olmadığını gördüm." ifadelerini kullanmıştı.