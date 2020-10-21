Fenerbahçe'de Mert Hakan kulübede kaldı!

Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen Mert Hakan Yandaş geride kalan 5 haftada maçlara hep yedek kulübesinde başladı.



Sezon başı kampına iyi bir giriş yapan ancak milli takım kampında her iki kasığından da sakatlanan Mert Hakan eski performansının uzağında kaldı.



Mert Hakan, "Rekabetten kaçmam" ifadesini kullandı.



