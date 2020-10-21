Fenerbahçe'de Mert Hakan kulübede kaldı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, kulübeden çıkamadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Mert Hakan kulübede kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2020 10:56
Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen Mert Hakan Yandaş geride kalan 5 haftada maçlara hep yedek kulübesinde başladı.

Sezon başı kampına iyi bir giriş yapan ancak milli takım kampında her iki kasığından da sakatlanan Mert Hakan eski performansının uzağında kaldı.

Mert Hakan, "Rekabetten kaçmam" ifadesini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için