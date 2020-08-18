Fenerbahçe'de Mame Thiam transferi açıklandı

Transfer döneminde flaş hamleler yapan Fenerbahçe bu kez de Mame Thiam'ı renklerine bağladığını duyurdu.Sarı lacivertliler, Thiam'ın 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attığını bildirdi.Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam, sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelmişti. Fenerbahçe de Twitter hesabından alev emojisi paylaşarak, "Fenerbahçe geliyor" ifadelerine yer verdi.Fenerbahçe daha önce Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini açıklamıştıSenegalli futbolcu, geçen sezon 11 gol, 4 asistle Kasımpaşa'ya 10 puan kazandırarak takımının ligde kalmasında önemli rol oynamıştı. Transferin açıklanması ise an meselesi.