Mame Thiam: 'Fenerbahçe çok büyük bir kulüp'

"FENERBAHÇE HARİKA VE SIRA DIŞI"

"MAKSİMUMU SERGİLEYECEĞİM"

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına renklerine bağladığı Senegalli forvet Mame Thiam, ilk röportajını Fenerbahçe TV'ye verdi.Duygularını paylaşan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivert formayla maksimum performansını sergilemeyi hedeflediğini belirtti.Fenerbahçe'nin harika ve sıra dışı bir kulüp olduğunu söyleyen Thiam "Öncelikle gerçekten teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edebilirim. Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum." dediAçıklamaların devam eden Thiam "Geçen sene kendi adıma iyi geçen bir yıldı. Bu performansım neticesinde Fenerbahçe'ye geldim. Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak. Fenerbahçe gerçekten harika ve sıra dışı bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum ve bu sene maksimumumu sergileyeceğim." ifadelerini kullandı.Thiam ayrıca "Fenerbahçe'yi tanıyorum. Zaten takip ediyordum. Çok büyük bir kulüp. Bir an önce oynamak istiyorum. Ayrıca covid salgınının da bir an evvel sona ermesini istiyorum taraftarlarımızla buluşma adına çünkü onlar oynamak adına bizim için çok güçlü bir unsur olacak." diyerek sözlerini noktaladı.