Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Slimani'ye teklif!

ISLAM SLIMANİ KİMDİR?

Islam Slimani için Leicester City'nin kapısını Fenerbahçe, Beşiktaş ve West Ham United'ın çaldığı öne sürüldü.İngiliz ve Fransız basınında çıkan haberlerde; Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Beşiktaş'ın da benzer bir teklifi Leicester'a ilettiği ancak İngiliz ekibinin öncelikli düşüncesinin bonservisiyle satış olduğu için bu teklifleri beklemeye aldığı kaydedildi.Leicester City Menajeri Claude Puel'in de gözden çıkardığı ve satılmasına onay verdiği Slimani için West Ham United'ın bonservisiyle almaya sıcak baktığı ancak Leicester'ın talebi sonrası diğer alternatiflere yöneldiği ifade edildi.Ailesinin İngiltere'de mutlu bir yaşamı olması nedeniyle Premier Lig'de kalmak isteyen Cezayirli golcünün, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan finansal olarak çok iyi teklifler aldığı ancak şu an için Türkiye'ye sıcak bakmadığı bilgisi verildi.Profesyonel futbola ülkesinin takımı Cheraga'da 2008'de başlayan ve 1 sezon sonra CR Belouizdad'a transfer olan Slimani, 2013'te 300 bin Euro karşılığı Sporting Lizbon'a transfer olan Slimani, 2014 Dünya Kupası'ndaki patlamasının ardından gösterdiği yüksek performansla 2 yaz sonra 30.5 milyon Euro bonservisle Leicester'ın yolunu tuttu. Leicester'da bekleneni veremeyen Slimani, geçen ocak ayında Newcastle'ye kiralandı. Slimani, geçen sezon forma giydiği 16 Premier Lig maçında yalnızca 1 gol atabildi.