Fenerbahçe, transfer için Barcelona ile temasta

Gökhan Gönül ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe sağ beke bir takviye daha yapmayı hedefliyor. Listede Barcelona'nın 21 yaşındaki beki Moussa Wague var...

Haber; Akşam
Fenerbahçe, transfer için Barcelona ile temasta
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01 Temmuz 2020 09:30
Sağ bek konusunda Gökhan Gönül ile anlaşan Fenerbahçe bu bölgeye bir transfer daha yapmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler, Fransa'nın Nice kulübünde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan 21 yaşındaki Moussa Wague'yi gündemine aldı.

Barcelona, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncuyu 1 yıl daha kiralık göndermek istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde transferin netlik kazanması bekleniyor.

Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 6 milyon 700 bin euro. Nice forması altında bu sezon 8 maçta 377 dakika sahada kalan Wague, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

SETIEN KARAR VERECEK

Barcelona, adı Fenerbahçe ile anılan Moussa Wague hakkındaki son kararı önümüzdeki haftalarda verecek. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; daha fazla oynama fırsatı bulması için Nice'e kiralanan Moussa Wague, tekrar Barça'ya geri dönecek. Wague'nin gelecek sezon kalacağı mı, gideceği mi sorusunun cevabını ise Quique Setien verecek.



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