Fenerbahçe Opet'te bir pozitif daha!

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda bir sporcunun daha testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet takımımıza bugün kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda, bir sporcumuzun test sonucu daha pozitif sonuçlanmıştır." denildi.



Fenerbahçe Opet'te dün de 2 oyuncunun testi pozitif sonuçlanmıştı.



Açıklamada, 3 sporcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.





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