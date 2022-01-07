Fenerbahçe Opet'te bir pozitif daha!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Opet'te bir pozitif daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 18:38
Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda bir sporcunun daha testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet takımımıza bugün kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda, bir sporcumuzun test sonucu daha pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe Opet'te dün de 2 oyuncunun testi pozitif sonuçlanmıştı.

Açıklamada, 3 sporcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.