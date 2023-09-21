Haber Tarihi: 21 Eylül 2023 10:26 - Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 10:26

Fenerbahçe - Nordsjaelland maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Nordsjaelland'i konuk ediyor. Fenerbahçe - Nordsjaelland maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor.

Fenerbahçe - Nordsjaelland maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabaka EXXEN platformunda canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Macar hakem Gergo Bogar yönetecek. Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.

Eksikler

Fenerbahçe'de tek eksik sakatlığı bulunan Cengiz Ünder olacak.

Nordsjaelland'da ise Antman bu maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler


Fenerbahçe
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi



Nordsjaelland
Hansen, Frese, Nagalo, Hansen, Villadsen, Svensson, Tverskov, Diomande, Schjelder, Ibrahim Osman, Ingvartsen

Avrupa'da 261. mücadele

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 261. mücadelesinde 102. galibiyetini hedefliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turunda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Twente'yi de 5-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek gruplara kalmayı başardı.

H Grubu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ve Bulgaristan'ın Ludogorets takımları ile eşleşen Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Ülker Stadı'nda Nordsjaelland ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 261. maçı olacak.

Son 18 Avrupa maçında tek mağlubiyet

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 18 Avrupa mücadelesinde 14 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.

Trendyol Süper Lig'de de 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta 10 galibiyet aldı ve bugüne kadar firesiz şekilde ilerledi.

Avrupa kupaları genelinde ise çıktığı 260 müsabaka sonunda 101 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 347 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.

Konferans Ligi'nde 9. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 9. maçını yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.



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