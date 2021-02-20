Fenerbahçe, Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı
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20 Şubat 2021 14:27
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran'ın vefatının 12. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş eski başkanlarımızdan Mehmet Emin Cankurtaran'ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Malatya'da 1 Temmuz 1930'da dünyaya gelen Mehmet Emin Cankurtaran, Fenerbahçe Kulübünde 1974-1976 yıllarında başkanlık görevi yürüttü. Sarı-lacivertliler, Cankurtaran döneminde 1974-1975 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Didi yönetiminde futbolda şampiyon oldu.

Mehmet Emin Cankurtaran, 20 Şubat 2009'da 78 yaşında hayatını kaybetti.



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