Fenerbahçe ligden çekildi mi, çekilecek mi? 2 Nisan 2024

Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi için geri sayım başladı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç genel kurulda yapacağı konuşmada alınacak aksiyonları anlatacak, bunların olası hukuki ve finansal sonuçlarını da aktarıp yetki isteyecek. Sponsorlar, Bankalar Birliği ve SPK ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan bilgiler camiaya aktarılacak. Yapılacak fikir alışverişinin ardından da önergeyle el kaldırma usulüyle oylama yapılacak. Peki, Fenerbahçe ligden çekildi mi, çekilirse ne olur? İşte Fenerbahçe ligden çekilme kararı ve alabileceği kararlar...

Kulüpten yapılan açıklamada Trabzon maçı sonrasındaki olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği belirtilmişti.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu genel kuruldan yetkiyi ilk toplantıda almayı hedefliyor. Sarı lacivertliler 18 Mart'tan bu yana hummalı bir çalışma içine girerken bu hedefe ulaşmak için gereken kişi sayısı da belli oldu. 22 bin 572 kişi gelmezse 9 Nisan'daki 2. toplantıda tüzüğe göre yönetim ve denetim kurulunun toplam sayısının iki katından bir fazlası dahi yeterli olacak (yaklaşık 60 kişi yeterli)

Buna göre sarı lacivertlilerin önünde 3 seçenek var:

1- Futbol takımını ligden çekmek ve önümüzdeki sezona alt ligden devam etmek.

2- Futbol takımının faaliyetlerine bir süre ara vermek, dondurmak.

3- Yurt dışından bir kulüp satın almak.

Başkan Ali Koç da Divan Kurulu'nda taraftarlara "Lütfen 7 Nisan için bilet talebinde, seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" çağrısında bulundu.

Burada da 2 seçenek ihtimaller dahilinde:

1- Fenerbahçe, 7 Nisan'da yapılacak Süper Kupa maçını protesto etmek için sahaya çıkmayacak.

2- Ya da sarı lacivertliler olası bir ceza-yaptırımdan kaçınmak için U19 takımı ile 7 Nisan'da sahadaki yerini alacak.