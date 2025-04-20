Fenerbahçe Kayserispor ücretsiz izle, FB Kayseri maçı canlı linki
Haber Tarihi: 20 Nisan 2025 18:34 -
Güncelleme Tarihi:
20 Nisan 2025 18:34
Fenerbahçe Kayserispor ücretsiz izle, FB Kayseri maçı canlı linki
Fenerbahçe - Kayserispor maçı beIN Sports 1 bedava yayın izle | Fenerbahçe - Kayserispor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Kayserispor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı yayın izleme detayları
Fenerbahçe'de son haftalarda suskun kalan forvet oyuncuları, Kayserispor karşısında kendilerini göstermeyi hedefliyor. Edin Dzeko, Süper Lig'deki son 8 maçta gol sevinci yaşayamazken, yalnızca 2 asistle skor katkısı verebildi. Trabzonspor maçında kadroya alınmayan, Sivasspor karşısında ise sonradan oyuna dahil olan En Nesyri de son 6 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. İki tecrübeli golcü, Kayserispor karşısında hem takımlarına katkı sağlamak hem de eski form grafiklerine dönmek istiyor.
FENERBAHÇE'DEN ŞEHİT ÇOCUKLARINA ANLAMLI JEST
Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir organizasyona imza atıyor. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında sarı-lacivertli futbolculara seremonide şehit çocukları eşlik edecek. Etkinlik kapsamında çocuklar, Fenerbahçe formalarının üzerine Türk bayraklı tişörtler giyecek ve ellerinde Türk bayraklarıyla sahaya çıkacak.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Maçın VAR hakemi Hollandalı Jeroen Manschot oldu. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde 15 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 3 puanı hedefliyor. Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 22 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, haftaya 71 puanla 2. sırada girdi.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Ramazan, Mehmet Eray, Carlos Mane, Nazon.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Faslı orta saha Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu Alexander Djiku ise teknik heyetin tercihiyle, yabancı sınırı sebebiyle karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi.
KAYSERİSPOR'DA EKSİKLER
Kayserispor'da tam 9 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Kart cezaları bulunan Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, Dimitrios Kolovetsios ve Majid Housseini'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Stephane Bahoken, Yaw Ackah ve Arif Kocaman; Fenerbahçe maçında sahada yer almayacak.
FENERBAHÇE'DE 6 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, pazar günü oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
15 MAÇTIR YENİLMİYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 15 maçından puan ya da puanlarla ayrıldı. Ligde en son Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
İLK YARIDAKİ MAÇTA 8 GOL OLDU
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 6-2 mağlup etmişti.
İKİ TAKIM ARASINDA 48. MAÇ
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü mücadele edecek Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 107 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.
KADIKÖY'DE 24. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 24. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 64 gol atarken, konuk ekip 25 kez fileleri havalandırdı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.
MOURINHO'DAN FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI ÖNCESİ UYARI
Trendyol Süper Lig'de pazar günü Bellona Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Lider Galatasaray'ın Bodrum FK karşısında aldığı galibiyet, sarı-lacivertlilerin Kayserispor maçına daha da büyük bir anlam yüklemesine neden oldu. Teknik Direktör Jose Mourinho, hafta boyunca oyuncularıyla yaptığı toplantılarda özellikle rehavet ve odaklanma konularına dikkat çekti. Portekizli teknik adamın, "Galatasaray zaten önümüzdeydi. Bizim için önemli olan, kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanmak. Önümüzde yedi final maçı var. Her biri birbirinden zorlu geçecek, bu nedenle tek düşüncemiz galibiyet olmalı. Ama unutmayın, hiçbir karşılaşma sahada mücadele etmeden kazanılmaz" sözleriyle oyuncularına uyarılarda bulunduğu belirtildi. Mourinho'nun ayrıca maçın başından sonuna kadar yüksek tempoda bir futbol istediği, sözlerini şöyle tamamladığı aktarıldı: "Taraftarımız bizi sezon boyunca yalnız bırakmadı, Kayserispor karşısında da tribünleri dolduracaklar. Onlara sadece 3 puan değil, güzel bir oyun da sunmalıyız. Maça agresif başlayın, erken golü bulmaya çalışın. Tempoyu 90 dakika boyunca yüksek tutun."