Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle şifresiz (beİN Sports izle HD)

TIKLA, FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI







FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Fenerbahçe ile Kayserispor, 46. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 45 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 28 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda 98 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.



KADIKÖY'DE 23. MAÇ



Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 23. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 17 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 61 gol atarken, konuk ekip 25 kez sevindi.



