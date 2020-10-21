Fenerbahçe, 'kafa'sını kullanıyor!

Fenerbahçe, Erol Bulut döneminde hava toplarındaki üstün performansıyla dikkat çekti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe, 'kafa'sını kullanıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2020 11:06
Erol Bulut'un Fenerbahçesi hava hakimiyetiyle gündeme geldi.

Ligde Alanya'nın 2 puan gerisinde 2. sıada bulunan Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'de attığı 7 golün 4'ü kafa vuruşlarıyla geldi.

Rize maçında Gökhan Gönül, Karagümrük'e karşı Samatta ve son Göztepe maçında Serdar Aziz ile Pelkas kafayla rakip fileleri sarsmayı başardı.

FENERBAHÇE BULUT'LA HİÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Erol Bulut ile 5'i resmi toplam 11 maça çıktı. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Henüz yenilgiyle tanışmadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için