Fenerbahçe, Jailson için ne kadar kazanacak?

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha geliyor, Jailson için anlaşma sağlandı.



A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme yapılan Çin ekibi Dalien Pro ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Jailson transferi karşılığında 5 milyon dolar alacak.



GREMIO'YA YÜZDE 20 PAY



Fenerbahçe'nin Jailson'un eski kulübü Gremio'ya da yüzde 20 pay (1 milyon dolar) verileceği kaydedildi.



2018'de Gremio ile 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir oyuncusu için daha yüzde verecek.



Jailson, 2 sezonda Fenerbahçe'de 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



