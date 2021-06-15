Fenerbahçe ilk transferi açıkladı!





Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır. Fenerbahçe, geçen sezon Darmstadt forması giyen ve bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı! Sarı-lacivertli kulüp, 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. (Serdar Dursun'un ilk sözleri, TIKLAYIN) Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.

Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



EN BÜYÜK HAYALİ MİLLİ TAKIM

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun bu sezon Darmstadt forması altında;



🔥36 maç

🔥29 gol

🔥8 asist pic.twitter.com/9M6XlQtdZX



— Sporx (@sporx) June 15, 2021

Şenol Güneş tarafından Euro 2020 kadrosuna alınmaması tartışma yaratan Serdar Dursun, geçtiğimiz günlerde Milli Takım için konuşmuştu.29 yaşındaki golcü, "Benim bir futbolcu olarak elimden gelen çalışmak ve sahada kendimi göstermektir. Bu konuda karar hocamızındır ve kendisine saygı duyuyorum. Daha fazla çalışıp Milli Takım forması giymek istiyorum. En büyük hayalim Ay-Yıldızlı formayı terletmek" ifadelerini kullandı.Bundesliga 2'de geçen sezon 27 kez fileleri sarsan Serdar Dursun, Avrupa liglerinde gol krallığı yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.