Fenerbahçe ile anılan Franco'dan haber var!

Fenerbahçe ile anılan Moreirense'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'nun menajeri, oyuncusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe ile anılan Franco'dan haber var!
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25 Nisan 2024 14:02
İsmi Fenerbahçe ile anılan Moreirense'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'nun menajeri, oyuncusuna Süper Lig'den birçok talip olduğunu söyledi.

Menajeri Pedro Cordeiro, "Şampiyonluklara ve Avrupa Ligi'ne ulaşmayı hedefleyen bir proje istiyoruz. Portekiz liginin en dikkat çeken oyuncularından biri hakkında konuşuyoruz ve onun her an milli takıma seçileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Franco, bu sezon 29 maçta toplam 4 asistle takımına destek verdi.  

 
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