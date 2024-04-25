Fenerbahçe ile anılan Franco'dan haber var!

İsmi Fenerbahçe ile anılan Moreirense'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'nun menajeri, oyuncusuna Süper Lig'den birçok talip olduğunu söyledi.
Menajeri Pedro Cordeiro, "Şampiyonluklara ve Avrupa Ligi'ne ulaşmayı hedefleyen bir proje istiyoruz. Portekiz liginin en dikkat çeken oyuncularından biri hakkında konuşuyoruz ve onun her an milli takıma seçileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Franco, bu sezon 29 maçta toplam 4 asistle takımına destek verdi.
Menajeri Pedro Cordeiro, "Şampiyonluklara ve Avrupa Ligi'ne ulaşmayı hedefleyen bir proje istiyoruz. Portekiz liginin en dikkat çeken oyuncularından biri hakkında konuşuyoruz ve onun her an milli takıma seçileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Franco, bu sezon 29 maçta toplam 4 asistle takımına destek verdi.