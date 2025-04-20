Fenerbahçe derbisi, Galatasaray'ın miladı oldu!

Süper Lig'de lider olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finalde olan Galatasaray, son 3 maçındaki futbolu ve sonuçlarıyla göze çarpıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe derbisi, Galatasaray'ın miladı oldu!
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20 Nisan 2025 14:09
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisiyle başlayan çıkış dikkat çekiyor.

Süper Lig'de lider olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finalde olan Aslan, son 3 maçındaki futbolu ve sonuçlarıyla göze çarpıyor.

Ligde 29 Mart'ta 2-1'lik Beşiktaş yenilgisiyle hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar hemen 2 Nisan'da kupadaki Fenerbahçe maçıyla kendine geldi.

Kadıköy'deki derbide iyi futbolla 2-1 kazanan Fenerbahçe hemen ardından ligde Samsunspor ve Bodrum FK'yı 2-0'lık skorlarla devirdi. 

 
 

 

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