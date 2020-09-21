EROL BULUT'TAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

MAURICIO LEMOS İLK KEZ SAHADA

NABIL DIRAR VE GARRY RODRIGUES KADRODA YOK

FENERBAHÇE, 58 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN PANKARTLAR

CANER VE GÖKHAN, 4 YIL SONRA

FENERBAHÇE ÜRETEMEDİ, HATAYSPOR GELEMEDİ

İLK YARIDA TOPLAM 1 İSABETLİ ŞUT

EROL BULUT, ÇİFT DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

GÖKHAN GÖNÜL DİREĞE TAKILDI

HATAYSPOR, 10 KİŞİ KALDI

HATAYSPOR'A 8 DAKİKA SONRA BİR KIRMIZI DAHA

HATAYSPOR 0 ŞUTLA PUAN ALDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'ndan oynanan mücadele 0-0 sona erdi.19. dakikada ilk sarı kartını hakeme aldatmaya yönelik hareket nedeniyle gören Atakaş Hataysporlu Ruben Ribeiro, 73. dakikada Gökhan Gönül'ü arkadan çekince hakem Ümit Öztürk tarafından oyundan ihraç edildi.56. dakikada Enner Valencia'ya yaptığı faulle ilk sarı kartını gören Atakaş Hatayspor'un orta saha oyuncusu Isaac Sackey, 81. dakikada yine Ekvadorlu oyuncuyu arkadan çekince ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi ve konuk ekip 9 kişi kaldı.İlk haftayı 3 puanla kapatan iki takım, bu sonucun ardından 4'er puana yükseldi.Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, 27 Eylül Pazar saat 19.00'da Galatasaray'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise 26 Eylül Cumartesi saat 16.00 sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.Bulut, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Serdar Aziz, Deniz Türüç ve Michael Frey'i yedeğe çekti. Sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine Mauricio Lemos, Ozan Tufan ve Enner Valencia'ya ilk 11'de şans verdi. Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Thiam, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia ilk 11'i ile çıktı.Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sadık Çiftpınar, Michael Frey, Deniz Türünç, Marcel Tisserand ve Filip Novak yer aldı.Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı.İspanya'nın Las Palmas takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.Fenerbahçe'de bu sezon takımda düşünülmeyen Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.Teknik direktör Erol Bulut, takımdan ayrılması beklenen 2 oyuncuya da maç kadrosunda yer vermedi.Sarı-lacivertli takım, 58 gün sonra Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.Fenerbahçe, iç sahada son resmi müsabakasını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile yapmıştı. Geçen sezonun 34. ve son haftasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.Fenerbahçe taraftarı, Atakaş Hatayspor maçında hazırladıkları pankartlarla takımlarına destek verdi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında stada alınmayan taraftarlar, "Okul Açık" tribününe pankart astı.Üzerinde "Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef" yazılı pankartta kulüp başkanı Ali Koç, teknik direktör Erol Bulut, eski futbolcu Emre Belözoğlu ve oyuncuların resimleri yer aldı.Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül ise 1590 gün sonra Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli formayı giydi.Fenerbahçe, maçın ilk dakikalarında topa sahip olsa da yaratıcılık anlamında problem yaşadı. Savunmada çok adamla ve kademeli kapanan Hatayspor, Ferdi ve Thiam'ı kullanarak gelmeye çalışan Fenerbahçe'ye pozisyon izni vermedi.Hatayspor, Fenerbahçe'nin orta alandaki Tolga, Gustavo ve Ozan üçlüsüne karşı orta sahayı geçmekte güçlük yaşadı. Savunmayı iyi yapan Fenerbahçe orta saha üçlüsü ise kazanılan topları efektif bir şekilde kullanamadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelede Fenerbahçe'nin ilk isabetli şutu 9. dakikada Mame Thiam ile geldi ancak Hatayspor kalecisi Munir, bu şutu zorlanmadan kurtardı.İki takımın da poziyona giremediği ilk yarıda, Fenerbahçe isabetli tek şut atarken Hatayspor hiç şut çekemedi ve iki takım da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci devrenin başında Mame Thiam ve Ozan Tufan'ın yerine Sinan Gümüş ve Jose Sosa'yı oyuna alarak başladı.Fenerbahçe, ilk yarıya oranla ikinci yarıya daha baskılı ve gole yakın olarak başladı. Oyunu tamamen Hatayspor yarı alanına yıktı. Hatayspor'da Mame Biram Diouf dışında tüm oyuncularıyla ceza sahası çevresinde savunma yapmaya başladı. Ev sahibi ekip, ilk tehlikeli atağını 52. dakikada yaptı. Ceza sahası dışından Lemos sert bir şut çekti, Hatayspor kalecisi Munir topa iki hamlede sahip oldu.59'da Hatayspor'da iki oyuncu değişkliği birden yaptı. Ömer Erdoğan, Gökhan Karadeniz ve Selim Ilgaz'ı oyundan aldı, yerlerine ise Adama Traore ve Helder Barbosa oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki ikinci tehlikeli atağı 64'te Mauricio Lemos ile geldi. Sosa'nın duran toptan ortasına Uruguaylı stoper, sert bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Munir topu sağına yatarak kurtarmayı başardı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra Fenerbahçe, bu kez Gökhan Gönül ile gole çok yaklaştı. Bir kez daha Sosa'nın sağdan ortasında, Gökhan Gönül iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak top sol kale direğinin içinden geri döndü.Erol Bulut, oyuna ikinci müdahalesi 68. dakikada yaptı. Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci yerine Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş oyuna girdi. Atakaş Hatayspor'da ise aynı dakika içerisinde Mame Biram Diouf yerine Mirkan Aydın oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'nin baskısının azaldığı bölümde Hatayspor, 10 kişi kaldı. İlk sarı kartını hakeme aldatmaya yönelik hareket nedeniyle gören Ruben Ribeiro, 73. dakikada Gökhan Gönül'ü arkadan çekince hakem Ümit Öztürk tarafından oyundan ihraç edildi.56. dakikada Enner Valencia'ya yaptığı faulle ilk sarı kartını gören Atakaş Hatayspor'un orta saha oyuncusu Isaac Sackey, 81. dakikada yine Ekvadorlu oyuncuyu arkadan çekince ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi ve konuk ekip 9 kişi kaldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son değişikliğini Caner Erkin yerine Deniz Türüç'ü alarak yaptı.Son dakikalarda Hatayspor, tüm oyuncularıyla ceza sahası etrafında savunma yapmaya başladı. Sarı lacivertliler, uzaktan şutlarla gol arasa da başarılı olamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.Hatayspor, maçın 90 dakikasını 0 şut ile bitirdi ve 1 puan aldı.9. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Thiam'ın dönerek sol ayağıyla zayıf vuruşunda top kaleci Münir'de kaldı.45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.