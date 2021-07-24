Fenerbahçe'de yeni prens: Arda Güler

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Vitor Pereira'nın dikkatini çekmeyi başardı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Fenerbahçe'de yeni prens: Arda Güler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2021 11:53
Arda Güler
Arda Güler
Fenerbahçe
U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, Pereira'nın dikkatini çekmeyi başardı.

Portekizli hoca, 16 yaşındaki on numarayı A takım kampına dahil etti. U19 playoflarında forma giyen Arda'nın yanı sıra 18 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin de A takımla çalışmalara devam edecek.

MESUT YAKINDAN İLGİLENİYOR

Gelecek vaat eden 16 yaşındaki oyuncu, Mesut Özil'e emanet edildi. Yıldız isim, kendisi gibi bir 10 numara olan Arda'ya tecrübelerini aktarırken, gelecekte önemli bir oyuncu olması için neler yapması gerektiğini anlatıyor. Pereira'nın Arda'ya bu sezon kupa maçlarında şans vermesi bekleniyor. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.