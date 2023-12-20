Haber Tarihi: 20 Aralık 2023 16:32 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:32

Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan oyuncular 2023

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'ta Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İki takımda derbi öncesi ceza sınırında yer alan futbolcular bulunuyor. İşte Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan oyuncular

Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan oyuncular 2023
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek dev derbi öncesi, her iki takımda ceza sınırında yer alan futbolcular dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan oyuncular

Sarı-lacivertliler, derbi öncesi zorlu Kayserispor deplasmanına çıkacak. Karşılaşma öncesi milli oyuncu İrfan Can Kahveci ile Portekizli orta saha Miguel Crespo ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, Kayserispor maçında kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.

Galatasaray'da sarı kart sınırında olan oyuncular

Sarı-kırmızılılar, Çarşamba günü sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Maç öncesi Fransız sağ bek Sacha Boey ile Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, ceza sınırında bulunuyor. Eğer bu iki futbolcu Kayserispor maçında kart görürse, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Maç, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek ve büyük bir heyecanla bekleniyor.
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