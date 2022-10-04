Fenerbahçe'de lig ve Avrupa kadrosuna alınmayan Lemos'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı oyuncu yıllık maaşının tamamını almadan ayrılmak istemiyor.



FIFA TEHLİKESİ



Fenerbahçe yönetimi ise şimdiye kadar olan alacakları ve bonservisini de vererek Lemos'la sözleşmeyi feshetmek istiyor. Ancak tek taraflı feshin sorun çıkarması ve FIFA ile karşı karşıya kalınmaması açısından bu hamle bekletiliyor. Uruguaylı stoper, kadroda yer almamasına rağmen şu anda takımla birlikte antrenmanlara katılıyor.



OCAK'TA AYRILIK



Lemos'un ocak ayında bir başka takıma kiralanması ya da satılması söz konusu. Lemos bu sezon toplam 5 karşılaşmada görev aldı. Uruguaylı stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.



HAYAL KIRIKLIĞI YARATMAYA DEVAM ETTİ



Lemos bir ara Jesus tarafından tercih edilirken performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam etti. Sarı-lacivertlilerin Las Palmas'dan kadrosuna kattığı isim transfer döneminde de tepki ile karşılanmıştı. Fenerbahçe Lemos için İspanyol ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi



FENERBAHÇE İLE 15 MAÇ



Lemos sarı-lacivertli formayla toplamda 15 maça çıktı. Uruguaylı stoper bu süreçte 1 asist üretti.



















