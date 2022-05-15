Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geçen haftaki Beşiktaş derbisine göre Fatih Karagümrük maçında 2 değişikliğe imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 2 değişiklik
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15 Mayıs 2022 19:33
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, geçen hafta Beşiktaş ile oynanan derbi maçına göre biri zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yerine Bright Osayi-Samuel'i oynatan Kartal, geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz'i de Filip Novak'ın yerine sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde İrfan Can Kahveci'ye görev verdi. Hücumun kanatlarında Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'ye formayı veren Kartal, gol yollarında da Serdar Dursun'a oynattı.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Attila Szalai ve Burak Kapacak ise yedek kulübesinde forma bekledi.

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