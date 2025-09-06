Transfer döneminin bitmesine 1 hafta kala Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Daily Mail'in aktardığına göre; Fenerbahçe Tottenham'ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma'nın transferini bitirme noktasına getirdi.
Fenerbahçe'nin Türkiye'de transfer dönemi kapanmadan Malili orta sahayı kadrosuna katabileceği öne sürüldü.
TEKNİK DİREKTÖR BEKLENİYOR
Sarı-lacivertliler, transferi tamamlamadan önce teknik adam sorununu çözmek istiyor.
TOTTENHAM KADROYA YAZMADI
Tottenham, sakatlığı da bulunan Yves Bissouma'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmemişti.
Tottenham'da bu sezon hiç süre bulamayan Bissouma'nın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
