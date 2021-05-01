Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, bireysel çalışmalara başladı.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileğinde kırık tespit edilen 23 yaşındaki file bekçisi, 2 hafta önce ameliyat edilmişti.
Altay Bayındır, elindeki bandajın çıkartılmasıyla bireysel çalışmalara başladı.
23 yaşındaki futbolcu, kontrollü bir şekilde bireysel çalışma gerçekleştirecek.
Altay Bayındır, ligde bu sezon 32 maçta forma giyerken, 10 maçı gol yemeden tamamladı.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileğinde kırık tespit edilen 23 yaşındaki file bekçisi, 2 hafta önce ameliyat edilmişti.
Altay Bayındır, elindeki bandajın çıkartılmasıyla bireysel çalışmalara başladı.
23 yaşındaki futbolcu, kontrollü bir şekilde bireysel çalışma gerçekleştirecek.
Altay Bayındır, ligde bu sezon 32 maçta forma giyerken, 10 maçı gol yemeden tamamladı.