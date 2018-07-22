'Fenerbahçe, Andre Ayew'i kadrosuna katıyor'

Fenerbahçe'nin, Swansea City'de forma giyen Andre Ayew transferinde mutlu sona yaklaştığı kaydedildi.BiP Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, forvet ve kanatlarda oynayabilen Andre Ayew'i kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.Swansea City'e kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Andre Ayew'e ise 1 yıllığına 3.2 milyon euro ödeme yapacağı bilgisi verildi.West Ham United'dan Ocak ayında Swansea City'e 22.8 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.