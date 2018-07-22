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"Fenerbahçe, Andre Ayew'i kadrosuna katıyor"

Fenerbahçe'nin, Swansea City'nin yıldız futbolcusu Andre Ayew'i kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Fenerbahçe, Andre Ayew'i kadrosuna katıyor'
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22 Temmuz 2018 23:28
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin, Swansea City'de forma giyen Andre Ayew transferinde mutlu sona yaklaştığı kaydedildi.

BiP Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, forvet ve kanatlarda oynayabilen Andre Ayew'i kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

MALİYETİ 4.7 MİLYON EURO

Swansea City'e kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Andre Ayew'e ise 1 yıllığına 3.2 milyon euro ödeme yapacağı bilgisi verildi.

West Ham United'dan Ocak ayında Swansea City'e 22.8 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.



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