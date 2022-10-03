Fenerbahçe Alagöz, ABD'li ismi resmen açıkladı

Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı, 31 yaşındaki ABD'li basketbolcu Natasha Howard'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz, ABD'li ismi resmen açıkladı
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03 Ekim 2022 16:02
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ABD'li milli oyuncu Natasha Howard'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcuyla kasım ayının sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Rusya ekibi Dinamo Kursk'ta forma giyen Natasha Howard, kariyerinde 3 kez Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu yaşadı.

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