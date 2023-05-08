Felsefe öğretmenliği atama puanları 2023: Felsefe kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... Felsefe öğretmenliği atama puanları 2023: Felsefe atama kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Felsefe Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Felsefe Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Felsefe Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)
https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ
|Alan Adı
|Atama
Yılı
|Atama
Sayısı
|Başvuru
Sayısı
|Sözlü Sınav
Taban Puanı
|KPSS
Taban Puanı
|Felsefe Öğretmenliği
|2022
TEMMUZ
|177
|1.162
|84
|84,05039
|Felsefe Öğretmenliği
|2021
EYLÜL
|149
|2075
|86
|85,92494
|Felsefe Öğretmenliği
|2021
MART
|205
|3183
|84
|84,27403
|Felsefe Öğretmenliği
|2020
HAZİRAN
|135
|2.172
|82
|82,25431
|Felsefe Öğretmenliği
|2020
OCAK
|136
|1834
|83
|83,33095
|Felsefe Öğretmenliği
|2019
AĞUSTOS
|151
|2105
|84,00
|84,25738
|Felsefe Öğretmenliği
|2019
ŞUBAT
|155
|3401
|86,00
|86,25958
|Felsefe Öğretmenliği
|2018
TEMMUZ
|39
|109
|87,00
|87,1636
|Felsefe Öğretmenliği
|2017
TEMMUZ
|38
|98
|90,01
|85,89492
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