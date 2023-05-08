Felsefe öğretmenliği atama puanları 2023: Felsefe kontenjanları

Felsefe Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)





Alan Adı Atama

Yılı Atama

Sayısı Başvuru

Sayısı

Sözlü Sınav

Taban Puanı KPSS

Taban Puanı Felsefe Öğretmenliği 2022

TEMMUZ 177 1.162 84 84,05039 Felsefe Öğretmenliği 2021

EYLÜL 149 2075 86 85,92494 Felsefe Öğretmenliği 2021

MART 205 3183 84 84,27403 Felsefe Öğretmenliği 2020

HAZİRAN 135 2.172 82 82,25431 Felsefe Öğretmenliği 2020

OCAK 136 1834 83 83,33095 Felsefe Öğretmenliği 2019

AĞUSTOS 151 2105 84,00 84,25738 Felsefe Öğretmenliği 2019

ŞUBAT 155 3401 86,00 86,25958 Felsefe Öğretmenliği 2018

TEMMUZ 39 109 87,00 87,1636 Felsefe Öğretmenliği 2017

TEMMUZ 38 98 90,01 85,89492

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Felsefe Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Felsefe Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.