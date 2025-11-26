25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
3-0
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
4-0
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-2
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
2-3
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-0
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
2-0
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Felipe Melo'dan Galatasaray'a derbi mesajı!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo, derbi öncesi takıma destek verdi.

calendar 26 Kasım 2025 01:19
Haber: Sporx.com
Felipe Melo'dan Galatasaray'a derbi mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında evinde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların efsane oyuncularında Felipe Melo, sosyal medya hesabından destek paylaşımı yaptı.

"BİRÇOK KEZ YAPTIK"

Derbi hakkında takıma mesaj gönderen Melo, "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik ama futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Bir an önce bu maçı unutup, pazartesi günkü derbiye odaklanıp, oradan yine tarihi bir zaferle ayrılmamız gerekiyor. Daha önce birçok kez yaptık. Yine yapabiliriz. Size güveniyorum aslanlar." dedi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.