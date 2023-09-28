FB Başakşehir maçı canlı link, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın

Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.Volkan, Onur, Duarte, Karzev, Lima, Abeid, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Figueiredo, PiatekFenerbahçe ile Başekşehir ligde 31. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 30 karşılaşmada Fenerbahçe 16 galibiyet alırken Başakşehir ise 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 maç ise berabere bitti. Fenerbahçe'nin 42 golüne karşılık Başakşehir 33 kez rakibinin filelerini havalandırdı.