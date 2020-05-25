Fatih Terim'in şampiyonlukları hakkında ne kadar bilgi sahibisin?

Galatasaray için bu denli tarihi bir öneme sahip olan Fatih Terim ve şampiyonlukları hakkında ne kadar bilgisiye sahipsin! Fatih Terim ve Galatasaray uzmanlarını göreve davet ediyoruz!

Haber; Sporx.com
Fatih Terim'in şampiyonlukları hakkında ne kadar bilgi sahibisin?
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25 Mayıs 2020 13:20
Türkiye'nin en fazla kupa kazanan teknik direktörü olan Terim, bir sezonda içerisinde hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak duble yaptı ve bu başarıyı Galatasaray'a 7. kez tekrarlatan teknik adam oldu. Peki, Galatasaray için bu denli tarihi bir öneme sahip olan Fatih Terim ve şampiyonlukları hakkında ne kadar bilgisiye sahipsin! Fatih Terim ve Galatasaray uzmanlarını göreve davet ediyoruz!

 
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