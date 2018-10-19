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Fatih Karagümrük'ten Tohum Otizm Vakfı'na destek

Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden kulüp, Tohum Otizm Vakfı ile güçlerini birleştirecek. İstanbul ekibinin 21 Ekim'de Etimesgut Belediyespor'la oynayacağı maçın bütün gelirleri, Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak.

Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'ten Tohum Otizm Vakfı'na destek
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19 Ekim 2018 15:48
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fatih Karagümrük, otizmli bireyler için önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atacak.

Fatih Karagümrük Kulübü, otizm için farkındalık oluşturabilmek amacıyla, ana sponsoru Unico Sigorta'nın da katkılarıyla, Tohum Otizm Vakfı ile güçlerini birleştirecek.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere erken tanısının konulması, yaşamlarının iyileştirilmesi ve eğitimlerine katkıda bulunulması için sezon boyunca Fatih Karagümrük'ün maç şortlarında Tohum Otizm Vakfı'nın logosu da yer alacak.

Fatih Karagümrük'ün 21 Ekim Pazar günü ligde Etimesgut Belediyespor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı maçın bütün gelirleri de Türkiye Otizm Vakfı'na bağışlanacak.

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