Fatih Karagümrük, Kırşehir önünde tur arayacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 10 Kasım Perşembe günü TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Futbol ile karşı karşıya gelecek.



Esenler Erok Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.



Tek maça eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.



VavaCars Fatih Karagümrük kupaya bu turda dahil oldu. Kırşehir Futbol ise 2. turda Kilis Belediyespor, 3. turda da İskenderunspor'u eleyerek 4. tura çıktı.









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