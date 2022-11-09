Fatih Karagümrük, Kırşehir önünde tur arayacak

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında evinde Kırşehir Futbol'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Fatih Karagümrük, Kırşehir önünde tur arayacak
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09 Kasım 2022 15:09
VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 10 Kasım Perşembe günü TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Futbol ile karşı karşıya gelecek.

Esenler Erok Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Tek maça eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

VavaCars Fatih Karagümrük kupaya bu turda dahil oldu. Kırşehir Futbol ise 2. turda Kilis Belediyespor, 3. turda da İskenderunspor'u eleyerek 4. tura çıktı.

 

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