Falette, Fenerbahçe'de kalıcı olmak istiyor

Simon Falette, ocak ayında kiralandığı Fenerbahçe'de yeni yeni şans bulmaya başladı. Gineli stoper ligde Kayserispor ve Kasımpaşa maçları ile kupadaki Trabzonspor rövanşında 90 dakika görev yaptı.



Performansını artırmaya başlayan Falette, ligde kalan 6 haftada çıkışını sürdürmek istiyor. 28 yaşındaki savunmacı, kendini kanıtlayarak Fenerbahçe'de kalıcı olmanın hesaplarını yapıyor.



Devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Simon Falette, sarı-lacivetli formayla 4'ü kupa, 3'ü lig maçı olmak üzere toplam maçta forma giydi.



