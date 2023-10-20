Exxen Spor üyelik paketi ücreti 2023! ExxenSpor üyelik fiyatları

Exxen Spor üyelik paketi ücretinin detayları belli oldu. Reklamlı ve reklamsız iki farkı paket seçimi sunan Exxen'in aylık ve yıllık Exxen Spor paketinin fiyatları 2023 yılı için açıklandı. Peki, Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Deneme paketi ne kadar? Geçtiğimiz hafta Manchester United – Galatasaray maçı öncesinde çöken Exxen, futbolseverleri heyecanlandıran bir duyuruda bulundu. Buna göre Exxen üzerinden Galatasaray – Bayern Münih maçını ücretsiz izlemek mümkün olacak.Exxen, 24 Ekim'e kadar üye olan kullanıcılarına 14 gün boyunca platformu bedava kullanma imkanı sağlayacağını duyurdu. Böylece Galatasaray'ın Bayern Münih, Fenerbahçe'nin Ludogorets ve Beşiktaş'ın Bodø/Glimt ile oynayacağı karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.2023 yılına zamlı bir giriş yapan Exxen, Mayıs ayında ise ikinci kez zamlandı. Yapılan zamlarında ardından en ucuz Exxen paketi 54 TL'ye kadar çıkmış durumda.Standart Dijital Üyelik (Reklamlı) Aylık: 84,50 TLStandart Dijital Üyelik Yıllık: 70,40 TL x 12 ayExxen Spor Paketi (Reklamlı) Aylık: 157 TLExxen Spor Paketi (Reklamsız) Aylık: 184 TLDiğer yandan spor yayınları yapan Exxenspor'un fiyatları da geçtiğimiz dönemde önemli miktarda artış gösterdi. Son yapılan zamların ardından en uygun paket aylık 119 TL olurken, reklamsız aboneliğin fiyatı ise 169 TL'ye ulaştı.Exxen kullanmayı bırakmak isteyenlerin büyük bölümü ne yapacağını bilmiyor. İşte Exxen üyelik iptali rehberi ve Exxen abonelik iptali işlemi!Reklamlı aylık paket – 64.90 TLReklamlı yıllık paket – Aylık 54 TL (Toplamda 648 TL)Reklamsız aylık paket – 89.90 TLReklamsız yıllık paket – 74.90 TL (Toplamda 898.80 TL)Reklamlı aylık paket – 144.90 TLReklamlı sezonluk paket – Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL)Reklamsız aylık paket – 169.90 TLReklamsız sezonluk paket – Aylık 139 TL (Toplamda 1.668 TL)İlk olarak Exxen ana sayfasını buradan açın.Ana sayfa üzerinden Ad Soyad ve E-posta alanlarını doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle butonuna tıklayın.Birinci aşamada e-posta adresiniz, şifreniz ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu alanları doldurduktan sonra ilgili şartları kabul edip ilerleyin.Abonelik tipi ile ilgili adımda dört farklı üyelik tipi bizi karşılıyor. Kendinize uygun paketi seçip son adıma geçebilirsiniz.Döviz kurunun artması ve düna genelinde yaşanan enflasyon diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Exxen abonelik fiyatına da olumsuz yansımış durumda.