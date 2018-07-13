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Evertonlı 'Tosun Paşa' güç depoluyor

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Everton'un yolunu tutan milli golcümüz Cenk Tosun, gelecek sezona iddialı hazırlanıyor.

Kaynak: DHA
Evertonlı 'Tosun Paşa' güç depoluyor
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13 Temmuz 2018 17:56
Premier Lig ekibi Everton, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

İngiliz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sosyal medyadan 'Tosun Paşa' etiketiyle yayımladığı videoda Cenk Tosun'un idman görüntülerine yer verdi.

Geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olan Cenk, 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Everton, yeni sezona 11 Ağustos'ta Wolverhampton deplasmanında başlayacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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