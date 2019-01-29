Everton reddetti, Idrissa Gueye izin istedi!

kadrosun katmak istediği, Premier Lig ekibinde gemileri yaktı.Everton'ın menajeri Marco Silva, PSG'den Idrissa Gueye için teklif aldıklarını ve kabul etmeyeceklerini açıklaması üzerine Senegalli oyuncu harekete geçti.İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Idrissa Gueye, Everton yönetimine ayrılmak istediğini resmi bir şekilde iletti.Paris Saint-Germain, 29 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euroluk teklif yapmasına karşın Everton en az 50 milyon euro talep ediyor.Everton ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Gueye, bu sezon 21 maçta oynadı.