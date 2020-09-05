Everton, Brezilyalı futbolcu Allan'ı transfer etti

Premier Lig ekiplerinden Everton, Napoli'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Allan'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; evertonfc.com
Everton, Brezilyalı futbolcu Allan'ı transfer etti
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05 Eylül 2020 16:14
İngiltere Premier Lig takımı Everton, Napoli'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Allan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

İngiliz basını, Everton'un transfer için bonuslarla beraber 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

2015 yılından beri Napoli forması giyen Allan, geçen sezon 33 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.



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