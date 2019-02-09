  •  
    "Galatasaray onu istedi ama biz gittik ve aldık"
  •  
    Karabük-Es Es maçına DAMGA VURAN olay!..
  •  
    F.Bahçe taraftarından TFF için FLAŞ bir karar!..
  •  
    "Tolgay Arslan, F.Bahçe için yeterli biri DEĞİL..."
  •  
    Ve G.Saray'da Terim'in Trabzon'a "ASIL" planı

Eskişehirspor'dan büyük centilmenlik

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor maçında sakatlık nedeniyle 10 kişi kalan rakibi karşısında fair play örneği göstererek bir oyuncusunu saha kenarına aldı

Kaynak: AA
Eskişehirspor'dan büyük centilmenlik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2019 16:08
İlgili Haberler
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, sakatlık nedeniyle 10 kişi kalan rakibi karşısında centilmenlik örneği göstererek futbolcusu İbrahim Halil Öner'i oyundan aldı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve Eskişehirspor'un 3-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 78. dakikasında, 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullanan Kardemir Karabükspor'dan Yusuf Akbulut, sakatlanarak oyundan çıktı.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da rakibi 10 kişi kalınca fair play örneği göstererek İbrahim Halil Öner'i oyundan aldı. Kalan sürede iki takım da 10'ar kişiyle mücadele etti.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal da Çapa'nın yanına giderek bu hareketinden dolayı tebrik etti.

Eskişehirspor'un 4-0 kazandığı karşılaşmanın sonunda da Eskişehirsporlu taraftarlar, Kardemir Karabüksporlu genç oyuncuları bulundukları tribün önüne davet ederek tezahürata bulundu.

FUAT ÇAPA O ANI ANLATTI

Kardemir Karabükspor'da Yusuf Akbulut'un sakatlanarak oyundan çıkmasıyla kendisinin de İbrahim Halil Öner'i saha kenarına almasının hatırlatılması üzerine Çapa, şunları söyledi:

"Biz futbolun, sporun neler olduğunu unutmaya başladık. Futbolun spor olduğunu unutup, diğer her şeyi düşünmeye başladık. Aslında bu sosyal bir aktivite. O kadar çok insanı taraflı tarafsız stada çekebiliyorsunuz. Onlar sizleri izlemeye geliyorlar. Bizim yaptığımız olması gereken. İnşallah biz örnek oluruz. Bundan sonra da bu tür hadiseler olur. Bugün skor daha değişik olsa bizim için ne değişecekti? Hiçbir şey değişmeyecekti. Ama karşımızda oynayan arkadaşlarımızın onuru ve gururu var. Onları incitmememiz lazım, onları küçültmememiz, onları yüceltmemiz lazım."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için