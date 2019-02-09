FUAT ÇAPA O ANI ANLATTI

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, sakatlık nedeniyle 10 kişi kalan rakibi karşısında centilmenlik örneği göstererek futbolcusu İbrahim Halil Öner'i oyundan aldı.Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve Eskişehirspor'un 3-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 78. dakikasında, 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullanan Kardemir Karabükspor'dan Yusuf Akbulut, sakatlanarak oyundan çıktı.Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da rakibi 10 kişi kalınca fair play örneği göstererek İbrahim Halil Öner'i oyundan aldı. Kalan sürede iki takım da 10'ar kişiyle mücadele etti.Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal da Çapa'nın yanına giderek bu hareketinden dolayı tebrik etti.Eskişehirspor'un 4-0 kazandığı karşılaşmanın sonunda da Eskişehirsporlu taraftarlar, Kardemir Karabüksporlu genç oyuncuları bulundukları tribün önüne davet ederek tezahürata bulundu.Kardemir Karabükspor'da Yusuf Akbulut'un sakatlanarak oyundan çıkmasıyla kendisinin de İbrahim Halil Öner'i saha kenarına almasının hatırlatılması üzerine Çapa, şunları söyledi:"Biz futbolun, sporun neler olduğunu unutmaya başladık. Futbolun spor olduğunu unutup, diğer her şeyi düşünmeye başladık. Aslında bu sosyal bir aktivite. O kadar çok insanı taraflı tarafsız stada çekebiliyorsunuz. Onlar sizleri izlemeye geliyorlar. Bizim yaptığımız olması gereken. İnşallah biz örnek oluruz. Bundan sonra da bu tür hadiseler olur. Bugün skor daha değişik olsa bizim için ne değişecekti? Hiçbir şey değişmeyecekti. Ama karşımızda oynayan arkadaşlarımızın onuru ve gururu var. Onları incitmememiz lazım, onları küçültmememiz, onları yüceltmemiz lazım."