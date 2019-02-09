ALKIŞLAR FUAT ÇAPA'YA

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, Karabükspor'u deplasmanda Erdal Akdarı, Jesse Sekidika ve Kamal Issah ve Milinkovic'in golleriyle 4-0 mağlup etti.Karşılaşmaya hızlı başlayan Es-Es, henüz 11. dakikada Erdal Akdarı'nın topu ağlara göndermesiyle durumu 1-0'a getirdi.21. dakikada Jesse Sekidika, Karabük ağlarına gönderdiği golle skoru Eskişehirspor adına 2-0'a getirdi. 50. dakikada Kamal Issah'ın bulduğu golle Es-es farkı 3'e çıkardı.Dakikalar 89'u gösterdiğinde kırmızı-siyahlı ekipte Marko Milinkovic, durumu 4-0'a getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.Bu skorla Eskişehirspor, puanını 23'e çıkartarak maç fazlasıyla 12. sırada kendine yer buldu. Karabükspor ise -1 puanla ligin son sırasında yer almaya devam etti.Eskişehirspor, gelecek hafta evinde Denizlispor'u ağırlayacak. Karabükspor ise deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak.Eskişehirspor teknik direktörü Fuat Çapa, maç içerisinde fair-play ruhuna yakışır bir hareket sergiledi. Kardemir Karabüksporlu Yusuf Akbulut'un sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından değişilik hakkı bulunmayan rakibiyle aynı futbolcu sayısına sahip olmak için bir oyuncusunu oyundan alan Çapa, sahaya kimseyi sürmedi. Her iki takım da karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.