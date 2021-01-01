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Eski koç James anlattı: 'Jordan ve Carter arasındaki fark!'

Eski NBA koçu Brian James, Washington Wizards'tan eski oyuncusu Michael Jordan ile eski NBA süperstarı Vince Carter arasındaki farkı açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA koçu Brian James, Washington Wizards'tan eski oyuncusu Michael Jordan ile eski NBA süperstarı Vince Carter arasındaki farkı açıkladı.

James yakın zamanda NBA muhabiri Gordon Voit ile röportaj yaptı ve Carter'ın ne kadar iyi olduğunun yanı sıra, kendisinin MJ ile arasındaki temel fark hakkında konuştu:

"O harika bir adamdı. Onunla ilgili en sevdiğim şey, maçın sonunda topu isteyen bir adam olmasıydı. Ve inanılmaz maç kazandıran şutlar sokmuştu.

Öne çıkan noktalardan biri de, bir playoff serisiydi. İlk turda beş maçta New York Knicks'i yenmiştik ve ardından Vince ve Allen Iverson'ın karşılıklı olarak skor patlaması yaşadığı ve işlerin yedinci maçın son şutuna bağlandığı seride, Vince Carter, Philadelphia'da o şutu kaçırmıştı.

Vince ve Michael arasındaki fark, Michael'ın bir katil olmasıydı. Michael her gece bunu yapardı ama Vince her gece yapmazdı."


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