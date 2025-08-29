29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-2
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
3-0
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-2
29 Ağustos
Lens-Brest
3-1
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Erzurum'dan 2 gollü zafer

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında Erzurumspor, deplasmanda Sarıyer'i 2-0 yendi.

calendar 29 Ağustos 2025 23:24 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında Sarıyer, Erzurumspor'u konuk etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan deplasman ekibi Erzurumspor 2-0 galip ayrıldı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 49'da Mustafa Fettahoğlu ve 90+11'de Furkan Özhan kaydetti.

Sarıyer, bir sonraki karşılaşmasında Sivasspor'a konuk olacak. Erzurumspor ise evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.

