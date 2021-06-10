Erol Bulut'un Fenerbahçe'den ikinci talebi: Thiam

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Cisse'den sonra Thiam'ın da transferini talep etti.

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Erol Bulut'un Fenerbahçe'den ikinci talebi: Thiam
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10 Haziran 2021 12:48
Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den Papiss Cissee ile Thiam'ı renklerine bağlamak üzerede harekete geçti.

Dış transferde sessizliğini koruyan Kırmızı-Siyahlılar bir yandan da bombayı patmatlak istiyorlar. Gaziantep FK yöneticileri, teknik direktör Erol Bulut'un isteği üzerine yabancı kadrosuna Papiss Cissee ile Thiam'ı dahil etmenin hesaplarını yaparken bu iki futbolcuyla görüşmeler sürüyor.

Papiss Cisse ile Baba Thiam'ın Erol Bulut ile görüşme yaptığı öğrenilirken her iki oyuncunun da gelen teklifi değerlendirmeye aldıkları bildirildi.

Kaynak: Olay Medya


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