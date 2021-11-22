Erol Bulut: "Hakkımızı helal etmiyoruz!"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Erol Bulut: 'Hakkımızı helal etmiyoruz!'
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22 Kasım 2021 22:41
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemi Suat Arslanboğa ve ekibine tepki gösteren Erol Bulut, "Hafızalarda yanlış şeyler kalıyor bugün. Futbol adına konuşacak güzel şeyler var ama diğer tarafı konuşmak lazım. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem yönetimine hakkımızı helal etmiyoruz. 5. dakikada bitti maç. Söyleyecek başka bir şey yok." dedi.


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