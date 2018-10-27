Erol Bulut: 'Galatasaray'ı yendik, yine yeneriz''

Başakşehir ve Sivas beraberliklerinin ardından Ankaragücü'ne yenilen Yeni Malatyaspor, ligde yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Galatasaray'ı yorgun ve sıkıntılı yakalayan Sarı-Kırmızılılar, bu fırsatı iyi değelendirmeyi amaçlıyor. Fanatik Gazetesi'ndern Mehmet Ali Sabuncu'ya konuşan Yeni Malatyaspor'un başarılı teknik direktör Erol Bulut, iddialı konuştu.Genç hoca, "Hiçbir takım sahaya yenilmek için çıkmaz. Elbette Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. 1 puan hesabımız yok. Geçen sene onları burada yendik, yine yenebiliriz" dedi.Rakipte tam 7 eksik olduğunun hatırlatılması üzerine Erol Bulut, "7 eksik de olsa Galatasaray, her zaman güçlüdür. Sonuçta yerlerine de önemli futbolcular forma giyiyor. Her oyuncu kaliteli. Bizde de Mina yok mesela. Fakat uzun lig maratonunda, bu tip durumlara hazırlıklı olmak durumundasınız" dedi.