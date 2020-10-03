Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında ilk yarısını 1-0 tamamladığı maçı Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu yorumladı
RIDVAN DİLMEN
Altay'ın 2 haftadır muazzam performansı var. Çok genç bir kaleci. Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor. Refleksleri, güveni artıyor.
Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu var ve daha iyiye gidiyor. Galatasary'a karşı da 3. bölgeye kadar iyiydi. Orada oynanan oyuncular Samatta, Thiam ve Valencia'nın özelliği geriye gelip top alabilmeleri. Ozan'ın bu oyuncuların boşalttığı alanlara koşu atması lazım. Bu takımda Ozan'ın bölgesinde Alex oynasa, 20'den aşağı atmaz.
Fenerbahçe'nin stoperleri güvenli oynuyor. Karagümrük, Başakşehir'i yenen Gaziantep'ten son anda puan alan bir takım. Hücumda çok becerikli değil ama Fenerbahçe ikinciyi atıp rahatlamak zorunda. Fenerbahçe, akan oyunda pozisyon üretemedi. Duran topa endeksli çok kalmamalı. Bunu Fenerbahçe geliştirmeli.
Erol Bulut, kafasındaki 11'e doğru gidiyor. Bir 11 üzerinde kilitleniyor. Kenardaki oyuncuların hiçbirisi içeridekileri aratmaz. Cisse de çok iyi. Oynasa çok gol atar. 20 tane çok iyi oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Hepsi 10 üzerinden 7. Daha iyi futbol için zamana ihtiyacı var.
ERMAN TOROĞLU
Fenerbahçe 4. maçını daha oynuyor. 10 maç olunca teknik adama bakacağım, nasıl bir takım olacaklar. 10. maça Fenerbahçe çıkarken, spor kamuoyu 11'de 8-9 futbolcuyu sayabiliyorsa, Fenerbahçe bu sene işi götürür. Kadro istikrarını yakalarsa götürür. Teknik adam forma dağıtımında adaletli davranırsa, mücadele adaletli olursa olur. Erol Bulut'ta öyle bir hava seziyorum. Geniş kadro, herkes haddini bilirse avantajdır.
Sahaya bakıyorum, Karagümrük golü yiyor, yine ağır çıkıyor. Bildiği topu oynuyor, değişen yok. Büyük takımlarla kendi sahasında oynuyorsan puan almak için en az 2 gol lazım ama Fenerbahçe de sağlam oynuyor, öyle çok risk almıyor. Teknik adam herhalde ipleri eline almış.
Karagümrük yeni takım, olduğu gibi yabancılar. Adı da Fatih Karagümrük. En eski kulüplerden biri, bir türlü yerlileri araya sokamıyoruz. İpleri bazen eline alır, bazen bırakırsan ölürsün. Futbolcu kuş gibidir, çok sıkarsan olmaz, çok bırakırsan kaçar.
Fenerbahçe'de malzeme var, teknik adam malzemeyi iyi kurarsa farklı olur. Bu maç seyircinin önünde oynansa çok farklı olurdu. Baskı ona göre yapılırdı, kendi futbolcusuna gaz verilirdi. Fenerbahçe'de bir ışık var, iyi oynamadığı maçlarda bile sonuç alırsa, iyi oynadığı maçları zaten götürür.
RIDVAN DİLMEN
Altay'ın 2 haftadır muazzam performansı var. Çok genç bir kaleci. Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor. Refleksleri, güveni artıyor.
Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu var ve daha iyiye gidiyor. Galatasary'a karşı da 3. bölgeye kadar iyiydi. Orada oynanan oyuncular Samatta, Thiam ve Valencia'nın özelliği geriye gelip top alabilmeleri. Ozan'ın bu oyuncuların boşalttığı alanlara koşu atması lazım. Bu takımda Ozan'ın bölgesinde Alex oynasa, 20'den aşağı atmaz.
Fenerbahçe'nin stoperleri güvenli oynuyor. Karagümrük, Başakşehir'i yenen Gaziantep'ten son anda puan alan bir takım. Hücumda çok becerikli değil ama Fenerbahçe ikinciyi atıp rahatlamak zorunda. Fenerbahçe, akan oyunda pozisyon üretemedi. Duran topa endeksli çok kalmamalı. Bunu Fenerbahçe geliştirmeli.
Erol Bulut, kafasındaki 11'e doğru gidiyor. Bir 11 üzerinde kilitleniyor. Kenardaki oyuncuların hiçbirisi içeridekileri aratmaz. Cisse de çok iyi. Oynasa çok gol atar. 20 tane çok iyi oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Hepsi 10 üzerinden 7. Daha iyi futbol için zamana ihtiyacı var.
ERMAN TOROĞLU
Fenerbahçe 4. maçını daha oynuyor. 10 maç olunca teknik adama bakacağım, nasıl bir takım olacaklar. 10. maça Fenerbahçe çıkarken, spor kamuoyu 11'de 8-9 futbolcuyu sayabiliyorsa, Fenerbahçe bu sene işi götürür. Kadro istikrarını yakalarsa götürür. Teknik adam forma dağıtımında adaletli davranırsa, mücadele adaletli olursa olur. Erol Bulut'ta öyle bir hava seziyorum. Geniş kadro, herkes haddini bilirse avantajdır.
Sahaya bakıyorum, Karagümrük golü yiyor, yine ağır çıkıyor. Bildiği topu oynuyor, değişen yok. Büyük takımlarla kendi sahasında oynuyorsan puan almak için en az 2 gol lazım ama Fenerbahçe de sağlam oynuyor, öyle çok risk almıyor. Teknik adam herhalde ipleri eline almış.
Karagümrük yeni takım, olduğu gibi yabancılar. Adı da Fatih Karagümrük. En eski kulüplerden biri, bir türlü yerlileri araya sokamıyoruz. İpleri bazen eline alır, bazen bırakırsan ölürsün. Futbolcu kuş gibidir, çok sıkarsan olmaz, çok bırakırsan kaçar.
Fenerbahçe'de malzeme var, teknik adam malzemeyi iyi kurarsa farklı olur. Bu maç seyircinin önünde oynansa çok farklı olurdu. Baskı ona göre yapılırdı, kendi futbolcusuna gaz verilirdi. Fenerbahçe'de bir ışık var, iyi oynamadığı maçlarda bile sonuç alırsa, iyi oynadığı maçları zaten götürür.