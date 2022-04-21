Erhan Ernak: 'Evimizde daha erken sonuca gideceğiz'

FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini deplasmanda 72-69 yenen Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Erhan Ernak, İstanbul'da daha erken sonuca gideceklerini söyledi.



Unipol Arena'da oynanan müsabakadan sonra basın mensuplarına konuşan Ernak, "Daha farklı kazanabilirdik ama bu eşleşmeyi 80 dakikalık bir maç olarak görüyoruz. Birçok farklı şey denedik. Evimizde güvenli olacağımız ve silah olarak rakibimize karşı kullanabileceğimiz şeyler denedik. Bazı şeyler iyi oldu, bazı şeyler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Yine de deplasmanda, bu sezon evinde maç kaybetmemiş bir takımı yenmeyi başardık. Bence bu önemli bir direnç noktası. Evimizde çok daha özgüvenli, çok daha planlı ve çok daha erken sonuca gideceğimize eminim." diye konuştu.



Ernak, 4 oyuncusunun çift hanelere çıkmasına ilişkin soru üzerine, "Sezon başından bu yana hedefimiz buydu. Takımımızı bir oyuncunun omzuna yüklemek yerine, paylaşan bir ekip oluşturmak istemiştik. Yolun sonunda geldiğimiz noktadan mutluyum." yanıtını verdi.









İLGİLİ VİDEO