Ergin Ataman: 'Lige yakışan bir seri oluyor'

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup eden Anadolu Efes'te Ergin Ataman, maç sonu konuştu.



Tecrübeli koç, "Teknikten öte, mental olarak bu akşam Play-off'ta bir yarı final serisi oynadığımızı hatırladık. Daha fiziksel, daha tempolu oynadık. Sonuçta hiç bir zaman emek vermeden, mücadele göstermeden maç kazanamazsınız. Galatasaray Nef çok iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Özellikle kısa oyuncuları delici, skor bulan oyuncular. Bu akşam oyunu daha içeri yıktık, ribauntları kontrol ettik. Sonuçta da galip gelip, seriyi eşitledik. Sonraki maça bakacağız. İlk maçta mental olarak hiç yoktuk, bugün mücadele ettik. Salı günü de daha iyi oynayan takım galip gelip, avantajı kazanır. ING Basketbol Süper Ligi'ne yakışan bir seri oluyor." diye konuştu.



Anadolu Efes'in önemli isimlerinden Vasilije Micic de maçtan sonra görüşlerini, "Seri şimdi 1-1. Bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor, üçüncü maç çok sert geçecektir. Çok iyi bir takım var karşımızda, ama bugün daha akıllı oynadık, daha fazla istedik. Bu maçta herhangi bir sertlikte vazgeçmedik, cevap verdik. Umuyorum ki bir sonraki maçta da bunu gösterebiliriz." sözleriyle aktardı.





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