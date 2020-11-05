Erdoğan Yeşilyurt: "İnanıyoruz, gruptan çıkacağız"

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erdoğan Yeşilyurt: 'İnanıyoruz, gruptan çıkacağız'
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05 Kasım 2020 23:01
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt, Karabağ karşısındaki galibiyeti değerlendirdi. 

Erdoğan Yeşilyurt açıklamasında; "İki haftadır, iki idmana katıldım. %100 durumda değilim. Çok iyi oynamadık ama doğru oynadık. Çok iyi defans yaptık, kontrataktan iki gol bulduk. İyi bir galibiyet oldu. Herkesin hayali Şampiyonlar Ligi ama bize UEFA Avrupa Ligi nasip oldu. Ama biz çok mutluyuz Biz inanıyoruz. İnşallah gruptan çıkacağız. Zor ama imkansızı başarmak istiyoruz." dedi.


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