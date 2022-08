Erden Timur'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, hakem hataları ve Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı.



Hakem hataları için çalışma hazırlayacaklarını söyleyen Erden Timur "Maçlarımızdaki hakem hatalarını not ettik. Bilimsel olarak çalışma yapacağız. Kendi maçlarımızı ve diğer maçları izleyecek bir ekip oluşturuyoruz. Video özet olarak hazırlayacağız. Uluslararası eski hakemlerden heyet oluşturacağız ve değerlendirme alacağız." dedi.



FENERBAHÇE MAÇI AÇIKLAMASI



Fenerbahçe - Ümraniyespor maçında sarı-lacivertlilerin itiraz ettiği penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Erden Timur "Yayıncının tekrar pozisyonlarına kadar her şeyi inceliyoruz. Biz adalet konusunda üzerimize düşeni yapacağız. İnsanın önce ülkesine sorumluluğu vardır. Damarlarıma kadar hissederek söylüyorum, laf olsun diye demiyorum. Bir gazetede şunu görüyoruz; Fenerbahçe'nin penaltısı dışarıda başlayıp içeride biten, bariz bir şekilde çizgide bittiği belli olan bir pozisyon başka bir fotoğrafla yayınlanıyor. Herkesin gözünü kırptığı yerde biz varız. Herkesin saygı duyduğu isimlerle görüşüyoruz. Objektif değerlendirilmeyen noktalar var. Bunların raporlarını paylaşacağız. Manipülatif şeyler oluyor mu, olmuyor mu? Farklı ticari ilişkiler var mı bakacağız. Biz herkesin kafasını çevirdiği her yerde, her masada olacağız" açıklamasını yaptı.



"HEPSİNİ YAYINLAYACAĞIZ"



Erden Timur ayrıca "Hatayı eksiği gündeme getireceğiz. Birçok komite oluşturuyoruz. Herkesin zeki olduğunu kabul etmek lazım. Böyle eylemler yapılıyor, farkındayız. Biz her hafta maçlardan sonra bunları yayınlayacağız. İstatistiksel olarak da tutacağız. Yayıncı şu maçta şu takımın görüntülerini şöyle yaptı, böyle yaptı detaylarına kadar bakacağız. Her zerredeyiz, her yerdeyiz. Boş boş konuşarak, ona buna yazılar yazdıracak değiliz. Herkes için adalet için her yerde mücadele edeceğiz. Çıkarı için mücadele eden başarılı olamaz. Bizim amacımız için idealist bir felsefe. Bu sporu daha yukarıya taşımak istiyoruz. Sonunda başarılı olacağız." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ